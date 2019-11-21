2019-11-21T09:30:57+03:00
Происшествия

Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками

В отправлении обнаружили почти 11 граммов «экстази»
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками ФОТО: Хабаровский крайИз Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками ФОТО: Хабаровский край
Изменить размер текста:

Хабаровские таможенники пресекли попытку доставки наркотиков на территорию Комсомольска-на-Амуре. По предварительной информации, запрещенное вещество находилось в письме, адресованном человеку, умершему за три года до отправки послания. В отправлении находилось почти 11 граммов «экстази». К слову, оно пришло из Германии.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, в почтовом отделении таможенникам удалось задержать россиянина, который пришел за посланием. При нем были документы того самого умершего человека, на чье имя было письмо. Тот факт, что в письме наркотик, подтвердила экспертиза. Получатель письма отказался объяснить ситуацию.

На данный момент в следственном отделе МВД России по Хабаровску возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков в крупном размере». За это преступление злоумышленник может лишиться свободы на срок до 12 лет и заплатить штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньги
Старый год в Хабаровске традиционно проводят ярмаркой «Новогодний подарок»
На «Жилье для молодых семей» в Хабаровске потратят 30 миллионов рублей
Дружинники в Хабаровском крае пресекли больше 300 нарушений
В богадельню в Хабаровске требуются помощники
Оправдательный приговор по уголовному делу отменили экс-дознавателю в ЕАО
Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в Хабаровске
ВТБ и правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция
В Хабаровске устроят юнармейский новогодний бал
Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грант
В прокуратуре заинтересовались антисанитарией в роддоме Биробиджана
После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемы
«Жаль, что муж так и не дожил до новоселья»: бараки на городских прудах в Хабаровске наконец-то расселят
В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться без электричества
В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елок
Погода в Хабаровске на 21 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона