Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-21T09:30:57+03:00

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Хабаровские таможенники пресекли попытку доставки наркотиков на территорию Комсомольска-на-Амуре. По предварительной информации, запрещенное вещество находилось в письме, адресованном человеку, умершему за три года до отправки послания. В отправлении находилось почти 11 граммов «экстази». К слову, оно пришло из Германии.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, в почтовом отделении таможенникам удалось задержать россиянина, который пришел за посланием. При нем были документы того самого умершего человека, на чье имя было письмо. Тот факт, что в письме наркотик, подтвердила экспертиза. Получатель письма отказался объяснить ситуацию.

На данный момент в следственном отделе МВД России по Хабаровску возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Контрабанда наркотиков в крупном размере». За это преступление злоумышленник может лишиться свободы на срок до 12 лет и заплатить штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU