2019-11-21T12:39:16+03:00
Общество

Народный гнев настиг перевозчиков в Биробиджане, проблема дошла до мэрии

Жители города недовольны работой общественного транспорта
Ольга КИВА
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Народный гнев настиг перевозчиков в Биробиджане, проблема дошла до мэрииНародный гнев настиг перевозчиков в Биробиджане, проблема дошла до мэрииФото: администрация Биробиджана
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В мэрии Биробиджана на повестке дня проблемы в автобусных пассажирских перевозках. В последнее время местные жители все чаще стали жаловаться на перебои в работе общественного транспорта. Ситуацию нужно было срочно решать. Поэтому в мэрии собрали совещание с участием представителей компаний-перевозчиков.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, поначалу жалобы поступали только от жителей, проживающих в микрорайонах «Биробиджан-2», «Сопка» и «ДСМ». Сегодня претензии есть практически по всем маршрутам.

К примеру, на прошлой неделе проверили работу автобусов, обслуживающих маршруты №№2 и 20. Во втором случае отмечают, что водители выходят на маршрут либо раньше, либо позже. «Двойка» ходит с большим интервалом. Этот маршрут должны обслуживать два автобуса, а работал только один. На улице Кубанской детский сад, рядом с которым на остановке родители с детьми по 40 минут ждали автобус. Подобных нарушений стало слишком много в последнее время. В итоге перевозчикам дали срок до 25 ноября, чтобы решить проблемы. В противном случае мэр города пообещал отобрать у них транспортные карты и расторгнуть договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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