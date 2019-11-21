2019-11-21T12:38:19+03:00
Общество

В аэропорту Хабаровска задержали «лишнюю» икру

По документам деликатеса должно быть 77 килограммов, а по факту оказалось 165
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В аэропорту Хабаровска задержали «лишнюю» икруВ аэропорту Хабаровска задержали «лишнюю» икруФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В аэропорту Хабаровска 19 ноября задержали партию подозрительной лососевой икры. Правоохранители обнаружили 165 килограммов деликатеса, хотя по документам рыбной продукции должно быть 77 килограммов. И это была не единственная нестыковка в этой ситуации.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, продукция поступила на коммерческий склад. Когда ее осмотрели, у инспекторов ветнадзора вызвала сомнение маркировка груза. Цифровой код не соответствовал маркировке предприятия- изготовителя. Чуть позже информацию проверили и выяснили, что указанная в документах организация вообще не имеет отношения к изготовлению икры и, соответственно, к оформлению документов на деликатес.

В итоге контрафактный груз задержали. Материалы проведенной проверки уже передали в правоохранительные органы. Разбирательства по данному инциденту на сегодняшний день продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту в Хабаровском крае птиц спасут от самолетов
Декретницам в Хабаровске дали больше возможностей для обучения
Автолюбителя в Хабаровске приставы коварно подкараулили на парковке
Народный гнев настиг перевозчиков в Биробиджане, проблема дошла до мэрии
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками
Участники форума «Россия зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньги
Старый год в Хабаровске традиционно проводят ярмаркой «Новогодний подарок»
На «Жилье для молодых семей» в Хабаровске потратят 30 миллионов рублей
Дружинники в Хабаровском крае пресекли больше 300 нарушений
В богадельню в Хабаровске требуются помощники
Оправдательный приговор по уголовному делу отменили экс-дознавателю в ЕАО
Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в Хабаровске
ВТБ и правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция
В Хабаровске устроят юнармейский новогодний бал
Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грант
В прокуратуре заинтересовались антисанитарией в роддоме Биробиджана
После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемы
«Жаль, что муж так и не дожил до новоселья»: бараки на городских прудах в Хабаровске наконец-то расселят
В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться без электричества
В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елок
Погода в Хабаровске на 21 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона