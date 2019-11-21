В аэропорту Хабаровска задержали «лишнюю» икру

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-21T12:38:19+03:00

По документам деликатеса должно быть 77 килограммов, а по факту оказалось 165

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В аэропорту Хабаровска 19 ноября задержали партию подозрительной лососевой икры. Правоохранители обнаружили 165 килограммов деликатеса, хотя по документам рыбной продукции должно быть 77 килограммов. И это была не единственная нестыковка в этой ситуации.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, продукция поступила на коммерческий склад. Когда ее осмотрели, у инспекторов ветнадзора вызвала сомнение маркировка груза. Цифровой код не соответствовал маркировке предприятия- изготовителя. Чуть позже информацию проверили и выяснили, что указанная в документах организация вообще не имеет отношения к изготовлению икры и, соответственно, к оформлению документов на деликатес.

В итоге контрафактный груз задержали. Материалы проведенной проверки уже передали в правоохранительные органы. Разбирательства по данному инциденту на сегодняшний день продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU