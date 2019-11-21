СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-21T12:37:05+03:00

Автолюбителя в Хабаровске приставы коварно подкараулили на парковке Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровске автолюбитель оставил на парковке машину, а уехал на арестованной. Такой «фокус» получился в результате рейда, который устроили судебные приставы совместно с представителями ПАО «ДЭК». Дело в том, что автолюбитель оказался злостным неплательщиком коммунальных услуг.

- На парковке торгового центра «Южный парк» проверили автотранспорт с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Это устройство помогает сверить номера автомашин на основе технологии распознавания регистрационных знаков с данными службы судебных приставов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Автомобиль арестовали там же, на парковке. Владельца предупредили - если он не решит вопрос в течение 10 дней, машину передадут специалистам на оценку с целью дальнейшей реализации. Долг неплательщика покроют за счет вырученных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU