2019-11-21T12:31:32+03:00
Общество

Декретницам в Хабаровске дали больше возможностей для обучения

На реализацию проекта впервые получат деньги из федеральной казны
Ольга КИВА
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Декретницам в Хабаровске дали больше возможностей для обученияДекретницам в Хабаровске дали больше возможностей для обученияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае мамам в декрете дали больше возможностей повышать квалификацию в отпуске по уходу за ребенком. Новые направления начнут осваивать в следующем году. Впервые на реализацию этого проекта деньги выделили из федеральной казны.

- Сначала планировали, что бесплатно повышать квалификацию смогут только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Теперь же такое право будет у нетрудоустроенных мам, имеющих детей дошкольного возраста, - отметила Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края.

В рамках обучения женщины смогут также переобучиться профессии, востребованной на региональном рынке труда. При этом женщинам, имеющим детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях, полагается выплата стипендии - минимальный размер оплаты труда, помноженный на районный коэффициент.

Для оформления необходимых документов нужно обратиться в центры занятости населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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