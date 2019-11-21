В аэропорту в Хабаровском крае птиц спасут от самолетов

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-21T12:30:33+03:00

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В Хабаровском крае проверили аэропорты на предмет соблюдения законодательства в сфере орнитологического обеспечения безопасности полетов. Другими словами, проверяющие выяснили, что сделано в организации для того, чтобы предотвратить столкновения воздушных судов с птицами. Выяснилось, что в этом направлении работы у предприятий были нарушения.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной прокуратуры, в аэропорту Николаевска-на-Амуре занятия по авиационной орнитологии проводились с нарушениями. Несмотря на увольнение части работников, состав группы по отпугиванию птиц не актуализирован. Кроме того, не регламентирован порядок применения используемых на предприятии технических средств инструкцией по орнитологическому обеспечению полетов.

Отметим, что в других аэропортах отпугивали птиц только с помощью чучел. Речь идет об объектах, расположенных в селах Аян, Богородское, Херпучи и Чумикан. Руководителям этих организаций внесли представление. По итогу рассмотрения документа в аэропорту Николаевска-на-Амуре провели занятия, актуализировали инструкцию и состав группы. Чтобы отпугивать птиц в дальнейшем, для аэропортов купили и используют акустические установки.

ИСТОЧНИК KP.RU