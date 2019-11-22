2019-11-22T01:01:14+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков

В основном в регионе без осадков
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 22 ноября 2019 года: днем до -7, без осадковПогода в Хабаровске на 22 ноября 2019 года: днем до -7, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане небольшой снег. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -7-9.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -5-7.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем 0-2.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -8-10.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -10-12.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -14-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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