В Хабаровске сократили срок расселения бараков

СЕГОДНЯ 02:07 2019-11-22T04:56:56+03:00

До конца этого года в новые квартиры должны переехать еще 50 семей

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В Хабаровске решили сократить срок расселения бараков. Ранее с этой задачей планировали справиться за два года, теперь рассчитывают уложиться за год. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим, что до конца в благоустроенные квартиры переселят 50 семей, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. При этом сложнее всего купить жилье для семей, проживающих в малогабаритных квартирах площадью 12-20 квадратных метров.

В мэрии решили обратиться в краевое правительство и Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой увеличить финансирование на покупку квартир. Речь идет о сумме более шести миллионов рублей.

К слову, собственники еще 14 квартир уже оформляют в судах права собственности на жилье, потому что в аварийном жилье они жили без документов. Напомним, в рамках нацпроекта в Хабаровске собираются расселить более 80 аварийных домов, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU