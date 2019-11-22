В Хабаровске сократили срок расселения бараков
В Хабаровске решили сократить срок расселения бараков. Ранее с этой задачей планировали справиться за два года, теперь рассчитывают уложиться за год. Об этом сообщили в городской администрации.
Отметим, что до конца в благоустроенные квартиры переселят 50 семей, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. При этом сложнее всего купить жилье для семей, проживающих в малогабаритных квартирах площадью 12-20 квадратных метров.
В мэрии решили обратиться в краевое правительство и Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой увеличить финансирование на покупку квартир. Речь идет о сумме более шести миллионов рублей.
К слову, собственники еще 14 квартир уже оформляют в судах права собственности на жилье, потому что в аварийном жилье они жили без документов. Напомним, в рамках нацпроекта в Хабаровске собираются расселить более 80 аварийных домов, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU