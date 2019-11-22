В Еврейской автономии приведут в порядок списки жителей региона

СЕГОДНЯ 02:56 2019-11-22T04:56:09+03:00

Это одна из процедур в рамках подготовки к «Всероссийской переписи-2020»

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В Еврейской автономии идет подготовка к Всероссийской переписи, которая пройдет в 2020 году. На сегодняшний день определили две задачи - актуализировать список проживающих в населенных пунктах и привести в соответствие таблички с адресами на фасадах домов для корректного внесения данных в общую базу.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, перепись проведут в двух вариантах – путем заполнения бумажных бланков, а также в электронном виде на портале Госуслуг. Основной этап переписи населения начнется 1 октября 2020 года.

Напомним, в последний раз перепись населения проводили в 2010 году, затем в течение трех лет обрабатывали полученные сведения, подводили итоги. Участие в переписи населения важно для дальнейшего развития отдельных регионов и всей страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU