2019-11-22T04:55:23+03:00
Звезды

В Хабаровском музее поучатся оживлять коллекции у экспертов из Америки и Европы

Это станет возможным благодаря победе в конкурсе тревел-грантов
Ольга КИВА
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В Хабаровском музее поучатся у экспертов из Америки и Европы оживлять коллекцииВ Хабаровском музее поучатся у экспертов из Америки и Европы оживлять коллекцииФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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Сотрудница музея имени Н.И. Гродекова Анастасия Тыченко победила на конкурсе тревел-грантов. Это мероприятие провели при поддержке фонда Потанина и Института театра. «Отличники» получили прекрасную возможность поучаствовать в курсе «Музей = сцена. Как оживить коллекцию». Тренинг рассчитан на региональных специалистов музеев.

- Обучение планируют провести в период с 30 ноября по 1 декабря 2019 года в Екатеринбурге. Во время тренинга перед гостями выступят в том числе эксперты из ведущих институтов России, Австралии, Бельгии, Канады, США и Великобритании, - рассказали в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

Цель курса – познакомить сотрудников музеев и театров с лучшими практиками интеграции музейного материала в перформативный жанр. Добиться нужного результата собираются с помощью презентации кейсов художников, а также на круглых столах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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