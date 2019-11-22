В Хабаровском музее поучатся оживлять коллекции у экспертов из Америки и Европы
Сотрудница музея имени Н.И. Гродекова Анастасия Тыченко победила на конкурсе тревел-грантов. Это мероприятие провели при поддержке фонда Потанина и Института театра. «Отличники» получили прекрасную возможность поучаствовать в курсе «Музей = сцена. Как оживить коллекцию». Тренинг рассчитан на региональных специалистов музеев.
- Обучение планируют провести в период с 30 ноября по 1 декабря 2019 года в Екатеринбурге. Во время тренинга перед гостями выступят в том числе эксперты из ведущих институтов России, Австралии, Бельгии, Канады, США и Великобритании, - рассказали в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.
Цель курса – познакомить сотрудников музеев и театров с лучшими практиками интеграции музейного материала в перформативный жанр. Добиться нужного результата собираются с помощью презентации кейсов художников, а также на круглых столах.
ИСТОЧНИК KP.RU