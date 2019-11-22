В историческом музее Хабаровска проводили в армию новобранцев

СЕГОДНЯ 03:36 2019-11-22T04:54:01+03:00

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В Хабаровске прошли торжественные проводы призывников в армию. Это мероприятие провели в историческом музее Восточного военного округа. Пожелать новоиспеченным солдатам удачи и поддержать их моральный настрой пришли не только родственники новобранцев, но и представители командования Восточного военного округа, правительства края и города, а также ветераны военной службы.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в этот день в военные части отправились более 40 призывников. К слову, на сегодняшний день новобранцев провожают в армию во всех муниципальных образованиях российских регионов на территории Восточного военного округа.

Напомним, на этой неделе в Еврейской автономии отправились служить первые «осенние» призывники. Речь идет о 20 парнях, которые будут отдавать долг Родине на Тихоокеанском флоте и в воинских частях, расположенных на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU