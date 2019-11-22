2019-11-22T04:54:01+03:00
Политика

В историческом музее Хабаровска проводили в армию новобранцев

В военные части отправились 40 призывников
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В историческом музее Хабаровска проводили в армию новобранцевВ историческом музее Хабаровска проводили в армию новобранцевФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

В Хабаровске прошли торжественные проводы призывников в армию. Это мероприятие провели в историческом музее Восточного военного округа. Пожелать новоиспеченным солдатам удачи и поддержать их моральный настрой пришли не только родственники новобранцев, но и представители командования Восточного военного округа, правительства края и города, а также ветераны военной службы.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в этот день в военные части отправились более 40 призывников. К слову, на сегодняшний день новобранцев провожают в армию во всех муниципальных образованиях российских регионов на территории Восточного военного округа.

Напомним, на этой неделе в Еврейской автономии отправились служить первые «осенние» призывники. Речь идет о 20 парнях, которые будут отдавать долг Родине на Тихоокеанском флоте и в воинских частях, расположенных на Дальнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске затопило подвалы многоквартирников
Приставы в Хабаровске не достучались до должника и арестовали его машину во дворе
В Хабаровском крае погостили сотни школьников из других регионов России
В Хабаровском крае цены на медсправки для водителей повышать не будут
Верующие в Хабаровске надеются на помощь горожан в спасении Спасо-Преображенского собора
В Хабаровске водитель Lexus уходил от столкновения с иномаркой и врезался в дерево
В Хабаровске подыскивают новые названия для трех остановок
В Хабаровском музее поучатся оживлять коллекции у экспертов из Америки и Европы
В Еврейской автономии приведут в порядок списки жителей региона
В Хабаровске сократили срок расселения бараков
Погода в Хабаровске на 22 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков
В аэропорту в Хабаровском крае птиц спасут от самолетов
Декретницам в Хабаровске дали больше возможностей для обучения
Автолюбителя в Хабаровске приставы коварно подкараулили на парковке
В аэропорту Хабаровска задержали «лишнюю» икру
Народный гнев настиг перевозчиков в Биробиджане, проблема дошла до мэрии
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками