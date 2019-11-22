2019-11-22T04:52:57+03:00
Общество

В Хабаровске подыскивают новые названия для трех остановок

Речь идет об объектах «Магазин № 10», «Гастроном» и «Агентство аэрофлота»
Ольга КИВА
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В Хабаровске подыскивают новые названия для трех остановок ФОТО: Управление промышленности, транспорта и связиВ Хабаровске подыскивают новые названия для трех остановок ФОТО: Управление промышленности, транспорта и связи
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В Хабаровске подыскивают названия для трех остановок - «Магазин № 10», «Гастроном» и «Агентство аэрофлота». Горожанам предлагают поучаствовать в этом процессе и смело высказывать предложения. Варианты новых наименований принимают до 20 декабря в управлении промышленности, транспорта, связи на адрес электронной почты upts@khabarovskadm.ru.

Как отметили в городской администрации, остановка «Магазин №10» расположена на улице Руднева в Краснофлотском районе, «Гастроном» - на улице Трехгорной в Краснофлотском районе и «Агентство аэрофлота» - на улице Комсомольской в Центральном районе.

Среди требований к предлагаемым названиям соответствие:

- словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка;

- историческим, географическим, природным, градостроительным особенностям городского округа «Город Хабаровск».

Также в новом наименовании должно быть не более трех слов, оно не может дублировать имеющиеся названия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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