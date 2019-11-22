2019-11-22T04:52:01+03:00
Происшествия

В Хабаровске водитель Lexus уходил от столкновения с иномаркой и врезался в дерево

Пострадала женщина-пассажир, которая ехала в этой машине
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске водитель Lexus уходил от столкновения с иномаркой и врезался в деревоВ Хабаровске водитель Lexus уходил от столкновения с иномаркой и врезался в деревоФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки в Хабаровске машина Lexus GS450H врезалась в дерево. По предварительной информации, водителю иномарки создал помеху автомобиль Nissan Qashqai. Эта машина, за рулем которой находилась женщина, двигалась по переулку Краснодарскому в сторону улицы Кедровой. Автолюбитель решил обогнать двигающуюся впереди машину, выехал на встречку и буквально вынудил водителя машины Lexus GS450H изменить скорость и направление движения. В итоге седан бизнес-класса выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Как сообщил информированный источник, во время аварии пострадала женщина-пассажир, находившаяся в машине Lexus GS450H. Врачи диагностировали у нее остеохондроз шеи. Известно, что на момент аварии оба водителя были трезвы.

Автолюбителей города убедительно просят сохранять бдительность и быть предельно внимательными на дорогах во время управления автомобилем. Маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии. Пожалуйста, вспомните об этом, садясь за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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