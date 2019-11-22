Верующие в Хабаровске надеются на помощь горожан в спасении Спасо-Преображенского собора

СЕГОДНЯ 04:51 2019-11-22T04:51:05+03:00

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Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Хабаровске требуется помощь неравнодушных людей. Это объект представляет собой визитной карточку города и Хабаровского края, духовный центр Дальнего Востока. Его возвели в исторической части краевой столицы в мемориальном комплексе Славы после благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2020 году.

Как сообщили в городском управлении промышленности, транспорта и связи, чтобы поддержать исторический облик собора нужно много трудиться. В этом процессе заняты много людей. Также работа требует значительных финансовых затрат в том числе и на благоустройство прилегающих территорий и дальнейшего развития всего храмового комплекса.

На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы продолжаются, деньги на которые удается собрать за счет пожертвований неравнодушных жителей и организаций страны. Для тех, кто желает снести свою лепту в благое дело, сообщают реквизиты:

- ИНН 2724078100, КПП 272401001

- Местная православная религиозная организация Прихода Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Хабаровска Хабаровской епархии Русской Православной Церкви

- Расчетный счет № 40703810700420000008 Филиал Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» г. Владивосток,

- К/с № 30101810105070000886 БИК 040507886

- Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на ремонтно-строительные работы. НДС не облагается».

ИСТОЧНИК KP.RU