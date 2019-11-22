2019-11-22T05:41:48+03:00
Общество

В Хабаровском крае цены на медсправки для водителей повышать не будут

В краевом минздраве сообщили об этом, опираясь на приказ минздрава России
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае цены на медсправки для водителей повышать не будутВ Хабаровском крае цены на медсправки для водителей повышать не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Хабаровском крае, как и в ряде российских регионов случился ажиотаж из-за прохождения водителями медосмотров. В интернет просочилась информация о новом порядке этой процедуры, которая вызвала неоднозначную информацию в обществе. В частности автовладельцы были недовольны тем, что из-за введенных корректировок придет потратить сумму больше, чем платили ранее. Чтобы успеть оформиться по старым правилам люди стали выстраиваться в очереди у медицинских учреждений.

Как сообщили в региональном минздраве, министром здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Документ уже подписан и находится в процессе госрегистрации.

Отмети также, что в ведомстве планируют проанализировать ситуацию в области освидетельствования водителей и выработать эффективные решения. При этом учтут фактор адекватного ценообразования в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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