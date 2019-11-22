В Хабаровском крае погостили сотни школьников из других регионов России

СЕГОДНЯ 05:42 2019-11-22T05:42:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае успели погостить больше 600 школьников из других регионов. Ребята приезжали в дальневосточный регион в рамках культурно-просветительской программы «Дальневосточные рубежи». Поездки для ребят организовывали в октябре-ноябре.

- В Хабаровский край приезжали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Новосибирска, Иркутска, Томской, Московской, Ленинградской областей и Красноярского края. Все они впервые посетили регион, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В рамках визита для ребят организовали прогулки по набережной имени Невельского, Комсомольской, привокзальной и имени Ленина площадям. Также ученики увидели Спасо-Преображенский собор, городские пруды, мост через реку Амур, побывали в музеях краевой столицы и на пограничной заставе села Казакевичево, откуда открывается вид на Китай. к слову, в следующий раз школьники из других городов страны посетят Хабаровский край в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU