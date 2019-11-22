2019-11-22T06:27:09+03:00
Общество

Приставы в Хабаровске не достучались до должника и арестовали его машину во дворе

Вечером владелец автомобиля сам пришел к стражам порядка
Александр ШТААЛЬ
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Приставы в Хабаровске не достучались до должника и арестовали его машину во двореПриставы в Хабаровске не достучались до должника и арестовали его машину во двореФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Приставы в Хабаровске «заставили» горожанина заплатить 450 тысяч рублей налогов. Мотивирующим фактором в этом случае стал арест автомобиля. Необходимые документы представители закона оформили, когда обнаружили машину во дворе дома, где жил должник.

- Мужчина упорно не хотел разбираться со своей задолженностью. Тогда к нему в гости наведались приставы. Они стучали в дверь его квартиры, но им никто не открыл. Во дворе обнаружили его машину и тут же составили акт о наложении на нее ареста, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вечером того же дня автовладелец сам пришел к приставам. Горожанин даже заранее приготовил требуемую сумму денег и спокойно с ней расстался. Как только деньги поступят на депозитный счет отдела судебных приставов, арест с автомобиля снимут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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