2019-11-22T06:57:23+03:00
Общество

В Комсомольске затопило подвалы многоквартирников

Неприятная ситуация случилась из-за аварии
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске затопило подвалы многоквартирниковВ Комсомольске затопило подвалы многоквартирниковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске-на-Амуре из-за аварии на территории 66-го и 65-го кварталов возникли сбои в работе дворовой канализации, затопило подвалы в многоквартирников. В частности неполадки обнаружили на канализационном коллекторе в районе дома №11, расположенного по улице Дзержинского. Это последствия паводка, который был в этом году.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, аварийные бригады уже работают на месте происшествия. Специалисты управляющих компаний откачивают воду из подвальных помещений многоквартирных домов.

Жителям микрорайонов приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Горожан просят не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем специалистов.

Напомним, вечером 21 ноября на улице Докучаева ограничили движение машин в связи с аварийными работами. По предварительной информации, на этом участке зафиксировали порыв на магистральном водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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