Военные в Хабаровске штурмовали здание и захватили условных террористов

СЕГОДНЯ 07:32 2019-11-22T07:32:07+03:00

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В Хабаровске прошло комплексное учение по противодействию терроризму. Во время тренировки также задействовали сотрудников военной полиции. Участникам этого мероприятия предстояло пресечь попытку условных террористов проникнуть на территорию воинской части. По легенде, целью преступников был захват оружия.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, сначала военные получили сигнал, потом бойцы из подразделения антитеррора выполнили блокировку цеха ремонта вооружения. Также поддержку военнослужащим оказал расчет мобильной зенитной установки ЗУ-23.

Далее по плану в работу включились сотрудники военной полиции. Они штурмовали здание и захватили условных террористов. Затем саперы показали свою удаль, проведя инженерную разведку. Их задачей был поиск взрывных устройств в помещениях. Отметим, что бойцы действовали в обстановке близкой к реальной. Чтобы добиться нужного эффекта, использовали значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, оранжевых дымовых шашек.

ИСТОЧНИК KP.RU