2019-11-22T08:00:04+03:00
Общество

Проблема сохранности архивов объединила экспертов из 11 регионов в Хабаровске

Специалисты обсудят новые технологии реставрации архивных документов
Ольга КИВА
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Проблема сохранности архивов объединила экспертов из 11 регионов в ХабаровскеПроблема сохранности архивов объединила экспертов из 11 регионов в ХабаровскеФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровск приехали эксперты в области архивного дела с целью обсудить новые технологии реставрации документов. Среди участников встречи архивисты, ученые, сотрудники музеев и библиотек. Всего больше 280 человек, в том числе гости из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из республики Татарстан.

- В программе пребывания гостей научно-практическая конференция «Дальний Восток России: от прошлого к будущему», круглый стол «Проблемы реставрации и обеспечение сохранности архивных документов в современных условиях», выставки «К Государственной пользе и умножению интересов России» и «В век открытий и свершений». Во время этих мероприятий эксперты поделятся опытом исследования истории Дальневосточного региона, подумают над предложениями по развитию архивного дела и смежных сфер, - рассказали в краевом комитете по делам ЗАГС и архивов.

Напомним, сегодня в госархиве региона хранится более трех тысяч фондов общим объемом свыше одного миллиона дел. В них содержатся документы за период с 1826 года по настоящее время. На начало года выявлено свыше 200 тысяч листов, которые подлежат реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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