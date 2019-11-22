Баттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края
В межпоселенческой центральной библиотеке Амурска устроили литературный баттл «Верхом на Пегасе». Это своего рода творческая игра, в которую активно включились местные школьники. Старшеклассники креативно решили посоревноваться в знании литературы.
Ребятам нужно было пройти семь раундов. Они рисовали известные классические произведения русских писателей, придумывали альтернативный финал русской народной сказки «Царевна-лягушка», некоторые команды представили настоящий мини-спектакль. Также школьники отгадывали, кому принадлежат отрывки из стихотворений - русским поэтам или современным рэперам-исполнителям, и нестандартно исполняли отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и «У Лукоморья» в молодежном стиле рэп.
Как отметили в администрации Амурского района, особенно пришлось ребятам постараться при выполнении задания «Продолжи стихотворение», а в конкурсе «Гоголь: Идем на Вы!» ребята даже попробовали свои силы в звукорежиссуре. Вот такой насыщенный вечер устроили школьникам.
ИСТОЧНИК KP.RU