2019-11-22T11:39:49+03:00
Звезды

Баттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края

Школьники в Амурске активно включились в творческую игру и показали свои познания в литературе
Ольга КИВА
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Баттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального районаБаттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района
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В межпоселенческой центральной библиотеке Амурска устроили литературный баттл «Верхом на Пегасе». Это своего рода творческая игра, в которую активно включились местные школьники. Старшеклассники креативно решили посоревноваться в знании литературы.

Ребятам нужно было пройти семь раундов. Они рисовали известные классические произведения русских писателей, придумывали альтернативный финал русской народной сказки «Царевна-лягушка», некоторые команды представили настоящий мини-спектакль. Также школьники отгадывали, кому принадлежат отрывки из стихотворений - русским поэтам или современным рэперам-исполнителям, и нестандартно исполняли отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» и «У Лукоморья» в молодежном стиле рэп.

Как отметили в администрации Амурского района, особенно пришлось ребятам постараться при выполнении задания «Продолжи стихотворение», а в конкурсе «Гоголь: Идем на Вы!» ребята даже попробовали свои силы в звукорежиссуре. Вот такой насыщенный вечер устроили школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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