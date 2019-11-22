Бездомных животных начнут стерилизовать в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-22T11:38:28+03:00

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В Хабаровске с 2020 года начнут работать с бездомными животными по новой схеме. Корректировки внесут в соответствии с требованиями закона «Об ответственном обращении с животными», который вступит в силу с 1 января.

- Так, среди нововведений, например, обязательная видеозапись моментов отлова и выпуска в естественную среду обитания «бродяг». Раньше бездомный пес находился в приюте 12 дней, срок увеличили до 20 суток. Это связано с тем, что помимо традиционной прививки от бешенства животное пройдет процедуру стерилизации, после которой ему потребуется реабилитационный период, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас идет работа по выбору ветлечебниц, где будут проводить стерилизацию животных. При этом, если в питомниках есть помещения под операционные, то врачи смогут работать с четвероногими пациентами на местах. Стоимость такой операции, по расценкам государственных ветклиник, от двух с половиной тысяч рублей. Цена зависит от веса животного.

К слову, по новым правилам каждому питомцу будут делать индивидуальную несмываемую метку с датой проведения операции и прививки. Это поможет в случае повторного отлова понять, что животное уже простерилизовано и привито от бешенства.

ИСТОЧНИК KP.RU