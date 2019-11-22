2019-11-22T11:37:25+03:00
Общество

Фермеры в Хабаровском крае получили гранты на сумму больше 30 миллионов рублей

Деньги выделили на поддержку 10 проектов в рамках программы «Агростартап»
Ольга КИВА
Поделиться:
Фермеры в Хабаровском крае получили гранты на сумму больше 30 миллионов рублейФермеры в Хабаровском крае получили гранты на сумму больше 30 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае между начинающими фермерами распределили около 31,5 миллиона рублей в виде грантов. Эти деньги направят на реализацию 10 проектов в рамках программы «Агростартап». Финансовую помощь получили аграрии из Вяземского, Солнечного, Хабаровского, Охотского и имени Лазо районов.

- На сегодняшний день получатели грантов уже начали закупать оборудование и технику, просчитывать затраты на строительные работы. На освоение денег фермерам дали полтора года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах фермеров строительство двух животноводческих помещений, теплого склада для хранения овощей и готовой продукции. Также собираются возвести цех по переработке меда, девять теплиц для овощей закрытого грунта. Предполагается и покупка 150 голов мелкого и крупного рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Активисты «разбавят» сельскую жизнь в Хабаровском крае фестивалями
В судах ЕАО рассмотрели больше 400 дел по выплатам компенсаций подтопленцам
В Биробиджане собирают вещи для пострадавшей от пожара многодетной семьи
«Дорожный пристав» вычисляет должников в Хабаровском крае на «раз-два»
Бездомных животных начнут стерилизовать в Хабаровске
Баттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края
Проблема сохранности архивов объединила экспертов из 11 регионов в Хабаровске
«Россельхозбанк» объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО
Военные в Хабаровске штурмовали здание и захватили условных террористов
В Комсомольске затопило подвалы многоквартирников
Приставы в Хабаровске не достучались до должника и арестовали его машину во дворе
В Хабаровском крае погостили сотни школьников из других регионов России
В Хабаровском крае цены на медсправки для водителей повышать не будут
Верующие в Хабаровске надеются на помощь горожан в спасении Спасо-Преображенского собора
В Хабаровске водитель Lexus уходил от столкновения с иномаркой и врезался в дерево
В Хабаровске подыскивают новые названия для трех остановок
В историческом музее Хабаровска проводили в армию новобранцев
В Хабаровском музее поучатся оживлять коллекции у экспертов из Америки и Европы
В Еврейской автономии приведут в порядок списки жителей региона
В Хабаровске сократили срок расселения бараков
Погода в Хабаровске на 22 ноября 2019 года: днем до -7, без осадков
В аэропорту в Хабаровском крае птиц спасут от самолетов
Декретницам в Хабаровске дали больше возможностей для обучения
Автолюбителя в Хабаровске приставы коварно подкараулили на парковке
В аэропорту Хабаровска задержали «лишнюю» икру
Народный гнев настиг перевозчиков в Биробиджане, проблема дошла до мэрии
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками