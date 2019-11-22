СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-22T11:37:25+03:00

Фермеры в Хабаровском крае получили гранты на сумму больше 30 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае между начинающими фермерами распределили около 31,5 миллиона рублей в виде грантов. Эти деньги направят на реализацию 10 проектов в рамках программы «Агростартап». Финансовую помощь получили аграрии из Вяземского, Солнечного, Хабаровского, Охотского и имени Лазо районов.

- На сегодняшний день получатели грантов уже начали закупать оборудование и технику, просчитывать затраты на строительные работы. На освоение денег фермерам дали полтора года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах фермеров строительство двух животноводческих помещений, теплого склада для хранения овощей и готовой продукции. Также собираются возвести цех по переработке меда, девять теплиц для овощей закрытого грунта. Предполагается и покупка 150 голов мелкого и крупного рогатого скота.

ИСТОЧНИК KP.RU