«Дорожный пристав» вычисляет должников в Хабаровском крае на «раз-два»
Энергетики в Хабаровске осваивают новые способы воздействия на должников. Одной из последних опробованных методик стало использование аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». С его помощью проверяют информацию по должникам на основании госномера автомобиля.
- За один из последних рейдов в Хабаровске нашли двух должников. Их машины находились на парковках крупных торговых центров в Индустриальном районе. Номер машины сканировали, затем сравнили информацию о владельце с данными, которые есть в базе УФССП. Машину одного из должников арестовали прямо на парковке. У мужчины было полно неоплаченных коммунальных счетов, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».
Напомним, рейды по выявлению неплательщиков за энергоресурсы собираются проводить на стоянках возле торговых центров до конца декабря. Их организуют в крупных городах - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске.
ИСТОЧНИК KP.RU