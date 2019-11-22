СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-22T11:36:38+03:00

«Дорожный пристав» вычисляет должников в Хабаровском крае на «раз-два» Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Все, что нужно для работы чудо-устройства – это госномер автомобиля

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Энергетики в Хабаровске осваивают новые способы воздействия на должников. Одной из последних опробованных методик стало использование аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». С его помощью проверяют информацию по должникам на основании госномера автомобиля.

- За один из последних рейдов в Хабаровске нашли двух должников. Их машины находились на парковках крупных торговых центров в Индустриальном районе. Номер машины сканировали, затем сравнили информацию о владельце с данными, которые есть в базе УФССП. Машину одного из должников арестовали прямо на парковке. У мужчины было полно неоплаченных коммунальных счетов, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Напомним, рейды по выявлению неплательщиков за энергоресурсы собираются проводить на стоянках возле торговых центров до конца декабря. Их организуют в крупных городах - Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске.

ИСТОЧНИК KP.RU