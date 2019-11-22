2019-11-22T11:35:44+03:00
Общество

В Биробиджане собирают вещи для пострадавшей от пожара многодетной семьи

Принимают посуду, одежду, постельные принадлежности
Ольга КИВА
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В Биробиджане собирают вещи для пострадавшей от пожара многодетной семьиВ Биробиджане собирают вещи для пострадавшей от пожара многодетной семьиФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане объявили сбор вещей, посуды, постельных принадлежностей для многодетной семьи. Люди пострадали во время пожара в доме №3, расположенном на улице Швейной. Происшествие случилось 21 ноября, в квартире на первом этаже сгорели все вещи, а в помещении этажом выше пламя уничтожило пол. По счастливой случайности в этом пожаре никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники пожарной инспекции.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пострадавшие решили пока пожить у знакомых. В семье, проживавшей в квартире на первом этаже, есть дети в возрасте одного года, трех, семи и 11 лет. Именно эти люди лишились всего имущества.

Материальную помощь для погорельцев принимают в рабочее время с 9:00 до 19:00 в отделе ТОС городской администрации. Адрес: проспект 60-летия СССР № 22, кабинет №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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