СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-22T11:17:50+03:00

В судах ЕАО рассмотрели больше 400 дел по выплатам компенсаций подтопленцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это необходимая процедура для тех, кто не смог документально подтвердить факт проживания в подтопленном доме

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В Еврейской автономии подходит к концу процесс выплаты компенсации пострадавшим во время паводка. При этом некоторым подтопленцам пришлось добиваться выплаты через суд. Это была необходима процедура, потому что не все граждане смогли документально подтвердить факт проживания в подтопленных домах.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в судах рассмотрели в общей сложности больше 400 дел, 16 дел о признании права на поддержку в процессе разбирательства.

Отметим, что финансовую поддержку в общей сложности получили почти девять тысяч граждан. Общая сумма компенсационных выплат составляет более 113 миллионов рублей.

Напомним, региональные власти также озадачились ситуацией с пожарами в многоквартирных домах. В областной столице накануне зафиксировали два случая. В одном из них пострадала многодетная семья, для которой сейчас собирают материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU