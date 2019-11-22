2019-11-22T11:33:42+03:00
Общество

Активисты «разбавят» сельскую жизнь в Хабаровском крае фестивалями

В ближайшее время мероприятия устроят 23 и 24 ноября
Александр ШТААЛЬ
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Активисты «разбавят» сельскую жизнь в Хабаровском крае фестивалямиАктивисты «разбавят» сельскую жизнь в Хабаровском крае фестивалямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Активисты в Хабаровском крае собираются привнести ЗОЖ-культуру в сельскую глубинку. Такой подход, по их мнению, необходим для того, чтобы в населенных пунктах молодежь смогла повышать свою социальную активность. Также это поможет искоренить негативные формы поведения и в какой-то мере предотвратить миграцию сельского населения в краевую столицу.

- В рамках проекта решили разнообразить жизнь в муниципальных образованиях, организовав там фестивали выходного дня «Зажги за ЗОЖ». Ближайшие пройдут в Солнечном районе 23 ноября с 11:00 до 17:00 в спорткомплексе на Парковой, 3 и в Амурске 24 ноября с 11:00 до 17:00 во Дворце спорта на Амурской, 3 А, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

В рамках фестиваля жители муниципальных образований бесплатно посетят такие площадки, как «Эстафета», «Большой мяч», «Лазертаг», «Полоса препятствий», «Проверка здоровья», «Умные игры», «Полезное кино», «Полезный лекторий» и «Битва на бамбуках». На каждой площадке участникам вручают жетоны за победу, которые можно обменять на ценные призы и подарки. Подробная информация по телефону (4212) 57-36-25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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