2019-11-30T04:32:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае реализовали больше 500 проектов ТОС

В селах появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха и скверы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае реализовали больше 500 проектов ТОСВ Хабаровском крае реализовали больше 500 проектов ТОСФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае реализовали 541 проект территориальных общественных самоуправлений. На сегодняшний день еще около 80 инициатив находятся в стадии реализации. Часть из них осуществить до конца года.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, благодарят таким идеям в регионе появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Также благодаря такому подходу создают и восстанавливают скверы, проводят культурно-массовые мероприятия, устанавливают фонари, ремонтируют системы водоотведения.

Например, ТОС «Эконь» из Комсомольского района обустроили зону для прогулок и общения родителей с детьми от ноля до 15 лет, в селе Аян силами ТОС «Колхоз» появилось уличное освещение, а селе Джари Нанайского района сделали национальное стойбище «Ми дёи» для сохранения традиций и обычаев предков.

Сейчас в крае действуют 611 ТОС. Из них два зарегистрированы в качестве юридического лица, что дает дополнительные возможности при участии в грантовых конкурсах уже федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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