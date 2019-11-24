В Хабаровском крае сняли все ограничения на движение автобусов по федеральным трасcам

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-24T09:05:48+03:00

Ввели его в пятницу в связи с ожидаемым потеплением и гололедом на дорогах

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В субботу днем в Хабаровске резко потеплело, пошел дождь, а уже вечером температура упала и дороги сковало льдом. В связи с этим пришлось ограничить движение пассажирского автотранспорта по некоторым магистралям. Ночь на трассах дежурили спасатели задача которых оказывать помощь водителям, попавшим в пути в сложную ситуацию. Теперь обстановка нормализовалась и было принято решение ограничение снять.

- Все ограничения для движения автобусов на дорогах Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Находка, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом в г. Комсомольск-на-Амуре полностью сняты. Ранее такая же мера была принята для пассажирского транспорта на дороге Хабаровск- Владивосток. Таким образом на автодорогах края транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, ограничен для автобусов сохраняется только на участке дороги местного значения ело Селихино – поселок Снежный, поселок Уктур – поселок Кенай. После приведения дорожного полотна в нормативное состояние ограничение будет снято, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тем не менее в ведомстве все равно рекомендуют не выезжать на дороги без явной необходимости. Хотя центральные магистрали краевого центра посыпаны специальной противоскользящей смесью остальные дороги могут стать настоящим испытанием водительского мастерства для автолюбителей.

ИСТОЧНИК KP.RU