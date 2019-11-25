Нерадивый автомобилист разладил режим работы целого поезда в ЕАО

СЕГОДНЯ 03:57 2019-11-25T06:00:39+03:00

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На минувших выходных в Еврейской автономии машинисту тепловоза пришлось экстренно тормозить. Причина тому – нарушение автолюбителем правил дорожного движения на железнодорожном переезде. По информации, предоставленной в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, инцидент случился 23 ноября на станции «Волочаевка-2».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 667. Состав следовал сообщением «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре».

Несмотря на то, что машинист сделал все возможное, чтобы предотвратить аварию, столкновения избежать не удалось. В итоге поезд отстал от графика, задержавшись на 17 минут. Позже он продолжил движение в привычном режиме.

Известно, что в данном дорожном происшествии никто не пострадал – ни пассажиры, ни сотрудники железной дороги, ни люди, находящиеся в машине. На движение других поездов происшествие не повлияло. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU