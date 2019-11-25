2019-11-25T06:00:39+03:00
Происшествия

Нерадивый автомобилист разладил режим работы целого поезда в ЕАО

Водитель выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Нерадивый автомобилист разладил режим работы целого поезда в ЕАОНерадивый автомобилист разладил режим работы целого поезда в ЕАОФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На минувших выходных в Еврейской автономии машинисту тепловоза пришлось экстренно тормозить. Причина тому – нарушение автолюбителем правил дорожного движения на железнодорожном переезде. По информации, предоставленной в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, инцидент случился 23 ноября на станции «Волочаевка-2».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля проигнорировал запрещающие сигналы светофорной сигнализации и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 667. Состав следовал сообщением «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре».

Несмотря на то, что машинист сделал все возможное, чтобы предотвратить аварию, столкновения избежать не удалось. В итоге поезд отстал от графика, задержавшись на 17 минут. Позже он продолжил движение в привычном режиме.

Известно, что в данном дорожном происшествии никто не пострадал – ни пассажиры, ни сотрудники железной дороги, ни люди, находящиеся в машине. На движение других поездов происшествие не повлияло. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники из мэрии Хабаровска отправились на экскурсию в колонию
Хабаровские чемпионы «Абилимпикса» привезли из Москвы 16 медалей
Больше тысячи человек чистили Хабаровск от наледи 24 ноября
Хабаровские антимонопольщики спасли фасад здания от незаконной рекламы
За крепкое словцо в адрес чиновника сельчанину в ЕАО придется бесплатно поработать
Школьники в Хабаровске устроят соревнования по чтению вслух
Бездомные в Хабаровске принесут двойную пользу обществу в качестве пекарей
Погода в Хабаровске на 25 ноября 2019 года: днем до -13, без осадков
В Хабаровском крае полиция и дружинники проверили общежитие на наркотики
Военные в Хабаровском крае подготовились к наступлению зимних холодов
В Хабаровском крае сняли все ограничения на движение автобусов по федеральным трасcам
В ЕАО осудят водителей бензовоза и операторов заправки, занимавшихся воровством бензина
В Хабаровском крае спасатели дежурят на сложных участках дорог
Погода в Хабаровске на 24 ноября 2019 года: днем до -10, без осадков
Наркотик в письме на имя умершего человека обнаружили хабаровские таможенники
Вертолет МЧС срочно дотсавил ребенка из Верхнебуреинского района в Хабаровск
В Хабаровск крае построили 4 новых ФАПа
В Хабаровске объявили режим повышенной готовности
Погода в Хабаровске на 23 ноября 2019 года: днем до +5
Активисты «разбавят» сельскую жизнь в Хабаровском крае фестивалями
В судах ЕАО рассмотрели больше 400 дел по выплатам компенсаций подтопленцам
В Биробиджане собирают вещи для пострадавшей от пожара многодетной семьи
«Дорожный пристав» вычисляет должников в Хабаровском крае на «раз-два»
Бездомных животных начнут стерилизовать в Хабаровске
Фермеры в Хабаровском крае получили гранты на сумму больше 30 миллионов рублей
Баттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края
Проблема сохранности архивов объединила экспертов из 11 регионов в Хабаровске