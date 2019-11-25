2019-11-25T09:59:09+03:00
Общество

В Хабаровске усиленно решают очень скользкую проблему

За неубранный снег и наледь нарушители ответят рублем
Ольга КИВА
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В Хабаровске усиленно решают очень скользкую проблемуВ Хабаровске усиленно решают очень скользкую проблемуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске после минувших выходных остро стоит проблема наледи. Она образовалась после резкого потепления, которое наступило в регионе. На сегодняшний день за ликвидацией последствий непогоды следят административные комиссии.

- На сегодняшний день руководителям предприятий города уже выписали порядка 300 предостережений. Среди нарушителей федеральные и краевые учреждения, предприятия бытового обслуживания, магазины, которые еще не приступали к очистке ото льда прилегающих территорий, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что львиная доля жалоб от хабаровчан приходится на жилищные организации. За выявленные нарушения управляющим компаниям и ТСЖ выпишут штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей. С этими же суммами рискуют расстаться и руководители организаций всех форм собственности, если оперативно не устранят все замечания по снегоуборке на своих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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