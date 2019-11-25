2019-11-25T11:26:00+03:00
Общество

В Еврейской автономии собираются увеличить «детский» прожиточный минимум

Если закон одобрят, то в следующем году сумма увеличится с 10 тысяч 554 рублей до почти 15 тысяч рублей
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии собираются увеличить «детский» прожиточный минимумВ Еврейской автономии собираются увеличить «детский» прожиточный минимумФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В парламенте Еврейской автономии обсудят законопроект об увеличении «детского» прожиточного минимума. Если документ одобрят, то в 2020 году для расчета ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующего ребенка будут брать сумму не 10 тысяч 554 рубля, а 14 870 рублей. Расчетный минимум предлагают увеличить в 1,41 раза.

Как отметили в пресс-службе Заксобрания области, это мера социальной поддержки для многодетных семей, в которых среднедушевой доход не превышает средний по области. Размер пособия должен соответствовать прожиточному минимуму для детей в ЕАО за второй квартал предшествующего года.

Отметим также, что в 2020 году такой вид соцподдержки будет направлен на одну тысячу 244 семьи. Расходы составят почти 222 миллионов рублей. Обсуждение законопроекта состоится завтра, 26 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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