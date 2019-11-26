Хабаровский край получил очередной транш для подтопленцев

СЕГОДНЯ 01:45 2019-11-26T01:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае получили очередной транш из федерального центра. Речь идет о сумме в 68 миллионов рублей, которые в ближайшее время распределят между пострадавшими во время наводнения. Деньги направят преимущественно на капитальный ремонт жилья и на покупку квартир тем гражданам, чье жилье признали непригодным для проживания.

- Полученные деньги помогут решить проблемы 83 человек. Из них 29 пострадавших планируют сделать ремонты, еще 54 собираются купить новые квартиры. В общей сложности за все время успели оказать помощь 121 жителю края, - сообщила Светлана Петухова, министр соцзащиты населения края.

Отметим также, что сегодня краевые власти заняты формированием нового списка, в который внесут людей, недавно обратившихся к властям. В перечне уже оказались 67 человек, нуждающихся в поддержке. Документ передадут на согласование в Минстрой РФ, где будет принято решение по финансированию.

ИСТОЧНИК KP.RU