2019-11-26T01:45:53+03:00
Общество

Хабаровский край получил очередной транш для подтопленцев

Речь идет о сумме в 68 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Хабаровский край получил очередной транш для подтопленцевХабаровский край получил очередной транш для подтопленцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае получили очередной транш из федерального центра. Речь идет о сумме в 68 миллионов рублей, которые в ближайшее время распределят между пострадавшими во время наводнения. Деньги направят преимущественно на капитальный ремонт жилья и на покупку квартир тем гражданам, чье жилье признали непригодным для проживания.

- Полученные деньги помогут решить проблемы 83 человек. Из них 29 пострадавших планируют сделать ремонты, еще 54 собираются купить новые квартиры. В общей сложности за все время успели оказать помощь 121 жителю края, - сообщила Светлана Петухова, министр соцзащиты населения края.

Отметим также, что сегодня краевые власти заняты формированием нового списка, в который внесут людей, недавно обратившихся к властям. В перечне уже оказались 67 человек, нуждающихся в поддержке. Документ передадут на согласование в Минстрой РФ, где будет принято решение по финансированию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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