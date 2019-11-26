Добрые волшебники Хабаровска собирают подарки для детей из малоимущих семей

СЕГОДНЯ 02:48 2019-11-26T05:46:17+03:00

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В Хабаровске проходит акция «Растопи льдинку в сердце». Суть ее сводится к сбору подарков для детей из малоимущих семей. На сегодняшний день мешок Деда Мороза уже практически наполнен подарками, но помощь неравнодушных людей по-прежнему нужна.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже написали 95 писем с просьбами и пожеланиями к Деду Морозу. Ребята очень старались, чтобы их послания заметили и ответили на него. Для этого ребята красочно оформили их. В письмах несовершеннолетние просят теплые вещи для своих младших братьев и сестер - куртку или варежки, кто-то просит коньки, а кому-то очень хочется куклу.

Позже собранные подарки упакуют и положат под елку на утреннике, который устроят в середине декабря. К слову, на сегодняшний день не все письма подростков, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, наши отклик. У взрослых еще есть время, чтобы заветные желания каждого, кто верит в Деда Мороза, обязательно сбылись.

Более подробная информация по телефонам: 46-70-61, 46-70-65 (городской центр по организации досуга детей и молодежи), 89241077306 (Александр Григорьевич Коробков ), 89145493025 (Артем Нургалеевич Оспанов). Подарки принимают по адресу: улица Ленина, 85, 5 этаж, кабинеты 501 и 505.

ИСТОЧНИК KP.RU