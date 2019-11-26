2019-11-26T11:22:31+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина, мужчина и ребенок успели спастись

Происшествие случилось в ночь на 26 ноября в поселке Эльбан
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае при пожаре погибла женщина, мужчина и ребенок успели спастисьВ Хабаровском крае при пожаре погибла женщина, мужчина и ребенок успели спастисьФото: Николай ХИЖНЯК
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В ночь на 26 ноября в поселке Эльбан случился пожар в двухквартирном доме. Сообщение о происшествии на пульт пожарно-спасательной службы поступило в 3:45. Пожарные расчеты отправились на улицу Вокзальную.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что горят домашние вещи и мебель в одной из квартир. До прибытия пожарных самостоятельно на улицу вышли мужчина и его восьмилетний сын. Пострадавших доставили в больницу на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у них ожоги и отравление угарным газом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь успел разыграться на территории площадью 25 квадратных метров. Ликвидировать пламя удалось в 4:35. Далее огнеборцы занялись разбором пожара и обнаружили тело 31-летней женщины без признаков жизни. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственного управления СК России проведут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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