СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-26T12:10:45+03:00

В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Облучье рано утром 26 ноября помощь пожарных понадобилась жильцам дома, расположенного на улице Захинганской. Местные жители увидели, как в одном из соседних домов горит крыша. Они тут же сообщили об этом на пульт пожарной охраны.

- На месте происшествия огнеборцы были четыре минуты спустя после вызова. Они увидели, как горит веранда одноэтажного дома, возведенного из бруса. Огонь начали тушить и в конечном итоге успешно с ним справились. Правда, пламя успело уничтожить пристройку к дому и крышу. Также оплавился автомобиль, припаркованный рядом с горящей верандой, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Во время тушения нашли хозяина постройки. Он уже был без признаков жизни. Второй мужчина, который оказался на момент происшествия в доме, успел выбраться. У него ожоги на спине, руках и лице. Ему уже оказывают медицинскую помощь.

Со слов спасшегося погорельца перед пожаром было хмельное застолье. Также мужчина рассказал, что на веранде дома, там, где находился очаг возгорания, хозяин держал курятник из пенопласта, в котором периодически перегорали электрические лампы. Поэтому одной из версий пожара назвали замыкание электропроводки. По данному факту проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU