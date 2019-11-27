Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали

СЕГОДНЯ 03:54 2019-11-27T06:11:33+03:00

На этот раз подозревая пыталась уехать в другой регион вопреки подписке о невыезде

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Жительница Комсомольска-на-Амуре стала фигуранткой уголовного дела о распространении порнографических материалов. На время расследования женщину оставили на свободе, предварительно взяв с нее подписку о невыезде. Однако подозреваемая не захотела соблюдать установленное условие и попыталась покинуть пределы региона.

- Женщине запретили выезжать за пределы Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее фигурантка заказала такси и выехала в Хабаровск, Потом она собиралась отправиться в Благовещенск и оформила для этого заявку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

При выезде из краевой столицы на посту ГИБДД автомобиль, в котором ехала подозреваемая, остановили автоинспекторы для проверки документов. На тот момент у них уже была ориентировка на подозреваемую. В итоге фигурантку задержали и доставили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре. На этот раз женщину посадили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU