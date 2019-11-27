2019-11-27T09:21:41+03:00
Общество

В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная

Неисправность дымососов обнаружили 27 ноября
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельнаяВ Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельнаяФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Облучье Еврейской автономной области восстановили работу местной котельной. Ранее сообщалось, что на объекте 27 ноября из-за неисправности дымососов приостановили рабочий процесс. Как результат, температуры воды на теплоносителе и в многоквартирниках понизилась, что создало определенные неудобства потребителям услуги.

- По данному факту работники прокуратуры провели проверку с участием специалистов администрации Облученского городского поселения. По факту на сегодняшний день с момента аварии на котельной провели восстановительные работы, температура на теплоносителе тоже пришла в норму, котельная работает в штатном режиме, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день представители закона продолжают проверочные мероприятия. В рамках проводимой работы проводят комплекс мер реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы
Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль
В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете
В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела
Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры»
В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34
В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются
В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир
В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток
Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали
Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря
Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление
«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника
В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию
Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав
Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб
В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре