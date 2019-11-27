В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-27T09:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Облучье Еврейской автономной области восстановили работу местной котельной. Ранее сообщалось, что на объекте 27 ноября из-за неисправности дымососов приостановили рабочий процесс. Как результат, температуры воды на теплоносителе и в многоквартирниках понизилась, что создало определенные неудобства потребителям услуги.

- По данному факту работники прокуратуры провели проверку с участием специалистов администрации Облученского городского поселения. По факту на сегодняшний день с момента аварии на котельной провели восстановительные работы, температура на теплоносителе тоже пришла в норму, котельная работает в штатном режиме, - прокомментировали в пресс- службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день представители закона продолжают проверочные мероприятия. В рамках проводимой работы проводят комплекс мер реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU