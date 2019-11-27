В Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные земли

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-27T12:11:25+03:00

За счет этих наделов посевные площади удалось увеличить на 40 процентов

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В Хабаровском крае фермеры активно вовлекают в оборот неиспользуемые сельхозземли. Это логичное развитие процесса развития сети закупа сельхозпродукции. Фермерам нужны новые посевные площади, территорию увеличивают как раз за счет заброшенных наделов.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, количество посевных площадей у фермеров и индивидуальных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, за последние три года увеличилось почти на 40 процентов. С 2017 года они вовлекли в оборот 533 гектара выбывших сельскохозяйственных угодий, а за 10 месяцев 2019 года еще 650 гектаров.

Напомним, поддержку фермерам также оказывают в федеральном центре. В планах Министерства сельского хозяйства России в 2020 году увеличить до 40 миллионов объемы федеральной субсидии для Хабаровского края. Речь идет о компенсации 90 процентов затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий по вводу залежных земель в оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU