2019-11-27T12:11:25+03:00
Экономика

В Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные земли

За счет этих наделов посевные площади удалось увеличить на 40 процентов
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные землиВ Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные землиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае фермеры активно вовлекают в оборот неиспользуемые сельхозземли. Это логичное развитие процесса развития сети закупа сельхозпродукции. Фермерам нужны новые посевные площади, территорию увеличивают как раз за счет заброшенных наделов.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, количество посевных площадей у фермеров и индивидуальных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, за последние три года увеличилось почти на 40 процентов. С 2017 года они вовлекли в оборот 533 гектара выбывших сельскохозяйственных угодий, а за 10 месяцев 2019 года еще 650 гектаров.

Напомним, поддержку фермерам также оказывают в федеральном центре. В планах Министерства сельского хозяйства России в 2020 году увеличить до 40 миллионов объемы федеральной субсидии для Хабаровского края. Речь идет о компенсации 90 процентов затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий по вводу залежных земель в оборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в Хабаровск
Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском крае
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы
В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная
Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль
В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете
В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела
Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры»
В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34
В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются
В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир
В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток
Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали
Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря
Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление
«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника
В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию
Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав
Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб
В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре