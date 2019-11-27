2019-11-27T12:09:47+03:00
Общество

Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском крае

Таков итог оценки качества образовательной деятельности в 2019 году
Ольга КИВА
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Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском краеЧетыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском крае. Такой результат озвучили по итогу оценки качества образовательной деятельности в 2019 году. Среди них детские сады №№1, 18, 27 и дошкольное учреждение комбинированного типа «Верботон». Напомним, в целом в регионе отличились девять детских садов и один детский дом.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, образовательные учреждения проходят эту процедуру раз в три года. В этом году оценивали 380 дошкольных учреждений края, четыре детских дома и школу.

Ране сообщалось, что в рамках независимой оценки специалисты изучали документы, анализировали сайты организаций, провели анкетирование более 50 тысяч родителей и воспитанников. Лучшие учреждения выбирали, ориентируясь на такие критерии, как открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость сотрудников организации и удовлетворенность условиями оказания услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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