2019-11-28T01:50:40+03:00
Происшествия

Бесправный автолюбитель в Хабаровске отверткой отбивался от догнавших его полицейских

Ранее горожанин успел поучаствовать в двух автоавариях и сбежать с мест происшествия
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Бесправный автолюбитель в Хабаровске отверткой отбивался от догнавших его полицейскихБесправный автолюбитель в Хабаровске отверткой отбивался от догнавших его полицейскихФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске 67-летнему нарушителю правил дорожного движения пришлось в прямом смысле нелегко. Сначала ему предстояла неожиданная встреча с полицейским, он явно был не настроен общаться, поэтому просто обругал правоохранителя и скрылся на своем авто в неизвестном направлении.

- В августе нынешнего года по решению суда его лишили права управления машиной после автоаварии, с которой сбежал. Однако это обстоятельство не помешало нарушителю снова сесть за руль и совершить аналогичное правонарушение. По этому поводу его и искал полицейский, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На беглеца тут же составили ориентировки, которые довели до наружных нарядов. Позже иномарку нашли на улице Павла Морозова. Водителя просили остановиться, но упорно ехал дальше и даже прибавил скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль. Потом он все же вышел из машины и пытался отверткой ударить сотрудников полиции, преследовавших его. На просьбы успокоиться он не реагировал, поэтому правоохранителям пришлось усмирить его, применив физическую силу. К слову, в 2018 году хабаровчанина привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.

По факту попытки причинения сотрудникам полиции телесных повреждений проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осужденные подростки в Хабаровске сходили в театр драмы
В Биробиджане задержали скандалиста с наркотиком в носке
Погода в Хабаровске на 28 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
Пациента с ожогами доставили санавиацией из Облучья в Хабаровск
Четыре детских сада вошли в десятку лучших в Хабаровском крае
В Хабаровском крае фермеры переключились на заброшенные земли
Соцработники в Хабаровском крае бесплатно присматривают за детьми
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Суд в Хабаровском крае отменил подросткам условное лишение свободы
В Облучье Еврейской автономии после сбоя заработала котельная
Оштрафованного хабаровчанина газовщики поставили на особый контроль
В Биробиджане девять домов останутся без воды 28 ноября
В Хабаровске пьяные супруги устроили дебош в самолете
В Хабаровском крае на «черных» рыбаков завели 102 уголовных дела
Хабаровским школьникам подарят учебники по «Основам православной культуры»
В Комсомольске автобусы временно не будут ездить по маршруту №34
В ЕАО выплаты пострадавшим во время наводнения заканчиваются
В Хабаровске в аварию попали три иномарки, пострадал пассажир
В Хабаровске торжественно откроют самый большой на Дальнем Востоке каток
Комсомольскую фигурантку по делу о распространении порнографии снова задержали
Хабаровчанам напомнили - налоги нужно заплатить до 2 декабря
Погода на 1 декабря в Хабаровском крае приготовила небольшое потепление
«Газом на спор подышал»: в Биробиджане возле гаража нашли бездыханное тело школьника
В Хабаровском крае студентам из числа коренных народов выплатят стипендию
Комсомольчанку, осужденную за убийство мужа, лишили родительских прав
Погода в Хабаровске на 27 ноября 2019 года: днем до -14, без осадков
В ЕАО при пожаре в частном доме один мужчина выжил, один погиб
В Биробиджане передали вещи многодетной семье, пострадавшей при пожаре