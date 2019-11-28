Бесправный автолюбитель в Хабаровске отверткой отбивался от догнавших его полицейских

СЕГОДНЯ 01:50 2019-11-28T01:50:40+03:00

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В Хабаровске 67-летнему нарушителю правил дорожного движения пришлось в прямом смысле нелегко. Сначала ему предстояла неожиданная встреча с полицейским, он явно был не настроен общаться, поэтому просто обругал правоохранителя и скрылся на своем авто в неизвестном направлении.

- В августе нынешнего года по решению суда его лишили права управления машиной после автоаварии, с которой сбежал. Однако это обстоятельство не помешало нарушителю снова сесть за руль и совершить аналогичное правонарушение. По этому поводу его и искал полицейский, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На беглеца тут же составили ориентировки, которые довели до наружных нарядов. Позже иномарку нашли на улице Павла Морозова. Водителя просили остановиться, но упорно ехал дальше и даже прибавил скорость. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль. Потом он все же вышел из машины и пытался отверткой ударить сотрудников полиции, преследовавших его. На просьбы успокоиться он не реагировал, поэтому правоохранителям пришлось усмирить его, применив физическую силу. К слову, в 2018 году хабаровчанина привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.

По факту попытки причинения сотрудникам полиции телесных повреждений проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU