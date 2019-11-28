2019-11-28T09:55:07+03:00
Общество

Жители поселка Мирный под Хабаровском остались без отопления

Авария случилась, потому что грузовик повредил трубу теплоснабжения
Александр ШТААЛЬ
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Жители поселка Мирный под Хабаровском остались без отопленияЖители поселка Мирный под Хабаровском остались без отопленияФото: Мария ЛЕНЦ
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Больше 120 домов в поселке Мирный Хабаровского района остались 27 ноября без отопления. Причиной тому было повреждение трубы теплоснабжения, которое случилось из-за проезжающего грузовика. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в 22:50.

Как сообщили в пресс- службе регионального чрезвычайного ведомства, частично без отопления остались дома в селах Восточное и Скворцово. По последним данным, в 3:15 восстановительные работы на месте порыва теплотрассы в поселке Мирный закончились. На сегодняшний день теплоснабжение подается в дома в полном объеме.

Напомним, в экстренных случаях нужно звонить по номерам «112» и «101». Кроме того, информацию готовы принять по телефону доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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