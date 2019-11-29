«Ушла история!»: в Амурске громко сломали старую телевышку

СЕГОДНЯ 04:19 2019-11-29T05:05:26+03:00

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Накануне в социальных сетях появилось сообщение о крушении телевышки в городе Амурске. Нет, конструкция не сама упала, ее намеренно снесли в целях безопасности.

Ролик падающей телевышки тут же стал одним из самых обсуждаемых. Пользователи соцсети, они же местные жители, уже высказали свое мнение по поводу этого события:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/746744" frameborder="0"></iframe> вышка.

- Мы в детстве, когда учились в школе, на эту вышку лазили.

- Вот и все! Ушла история.

- Ну вот, реально ностальгия.

К слову, телевышку почти 40 лет назад установили на 81-метровой сопке в старой части Амурска. В 70-х годах в городе стали использовать ретранслятор, конструкция долго стояла без дела. Со временем ее облюбовали экстремалы. Сейчас подниматься на ветхую конструкцию опасно, поэтому во избежание травматизма и гибели людей, ее решили убрать.

ИСТОЧНИК KP.RU