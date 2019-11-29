«Ушла история!»: в Амурске громко сломали старую телевышку
Накануне в социальных сетях появилось сообщение о крушении телевышки в городе Амурске. Нет, конструкция не сама упала, ее намеренно снесли в целях безопасности.
Ролик падающей телевышки тут же стал одним из самых обсуждаемых. Пользователи соцсети, они же местные жители, уже высказали свое мнение по поводу этого события:
вышка.
- Мы в детстве, когда учились в школе, на эту вышку лазили.
- Вот и все! Ушла история.
- Ну вот, реально ностальгия.
К слову, телевышку почти 40 лет назад установили на 81-метровой сопке в старой части Амурска. В 70-х годах в городе стали использовать ретранслятор, конструкция долго стояла без дела. Со временем ее облюбовали экстремалы. Сейчас подниматься на ветхую конструкцию опасно, поэтому во избежание травматизма и гибели людей, ее решили убрать.
ИСТОЧНИК KP.RU