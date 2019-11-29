В Хабаровске 1 декабря ожидается потепление, местами умеренный снег

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-29T09:45:53+03:00

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В Хабаровске 1 декабря ожидается небольшое потепление. По прогнозам синоптиков, температура в этот день будет в пределах -5-7 градусов. Так повлияет на погоду сибирский антициклон.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного УГМС, после небольшого потепления зима вновь возьмет бразды правления в свои руки. На следующий день на улице резко похолодает, усилится ветер. Однако синоптики обещают, что осадков не будет.

Горожан приглашают в воскресный день на катки. Напомним, 1 декабря состоится торжественное открытие катка на набережной в районе стадиона имени Ленина. Это самая большая площадка на Дальнем Востоке. В церемонии открытия будут участвовать юные спортсмены краевой столицы, представляющие зимние виды спорта. Среди почетных гостей праздника трехкратные чемпионы России по хоккею с мячом - команда «СКА-Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU