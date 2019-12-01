В Хабаровском крае прошли учения среди подразделений антитеррора

СЕГОДНЯ 04:01 2019-12-01T04:01:57+03:00

С начала года в войсках Восточного военного округа было проведено около 500 таких учений

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Стоит сказать, что антитеррористические учения прошли не только в Хабаровском крае, но и на всей территории Восточного военного округа. Участие в них приняли более 3 тысяч человек, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Главная задача учений отразить нападение условных террористов на военные объекты, обезвредить боевиков и решить множество сопутствующих задач.

- С начала текущего года в войсках округа было проведено около 500 проверок готовности подразделений противодействия терроризму. Подразделения антитеррора выполнили нормативы по оперативному выводу техники и подразделений усиления в заданные районы. Так же отрабатывались действия военнослужащих подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации групп условных террористов. К мероприятиям привлекались военнослужащие подразделений военной полиции, которые отрабатывали задачи по задержанию и конвоированию условных нарушителей, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Для того чтобы усложнить учения в подразделениях отрабатывалось сразу несколько вводных, помимо основных задач надо было эвакуировать условно раненых, провести инженерную и РХБ разведку и разминировать взрывные устройства, установленные условными террористами.

ИСТОЧНИК KP.RU