В Хабаровском крае посетитель аптеки забрал деньги из кассы, пока провизор искала лекарства

СЕГОДНЯ 02:35 2019-12-02T05:16:09+03:00

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В Верхнебуреинском районе в полицию за помощью обратился представитель одной из аптек. Заявитель рассказал, что некто под видом покупателя зашел в торговый зал, попросил фармацевта продать ему дорогой медикамент, а потом неожиданно выхватил из кассового аппарата деньги и скрылся. Свой маневр он выполнил, пока провизор искала нужный препарат.

- Сумму ущерба оценили в семь тысяч рублей. Сам грабитель скрылся в неизвестном направлении, однако вскоре его разыскали. Это был 31-летний безработный местный житель. Ранее его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сам задержанный во всем признался и рассказал, что деньги потратил на личные нужды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до четырех лет. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU