2019-12-02T06:41:55+03:00
Общество

В Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье

Автобус 1 декабря пробил ограждения моста и сорвался на лед реки Куэнга
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в ЗабайкальеВ Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в ЗабайкальеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Комсомольске -на- Амуре выразили соболезнование родным и близким, погибшим при крушении автобуса. Пострадавшим в городе Юности желают скорейшего выздоровления. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что автобус 1 декабря пробил ограждения моста и сорвался на лед реки Куэнга. В салоне на момент аварии находилось 43 пассажира. Сообщается, что 19 человек погибли, еще девять пострадали.

Пока идут разбирательства по данному инциденту. На сегодняшней день в качестве основной версии случившегося озвучили следующее – во время движения у автобуса лопнуло колесо. Известно, что за рулем находился довольно опытный водитель. Его друзья и коллеги не согласны с тем, что авария могла случиться из-за технической неисправности автобуса или тем более из-за ошибки водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске многоквартирник спасли от взрыва газа
В Хабаровском крае пятиклассников посвятили в кадеты
В Хабаровском крае на «прямой линии» ответят на антикоррупционные вопросы
Хабаровские энергетики рассказали, каким должникам отключат электричество со 2 по 8 декабря
В ЕАО на президентский грант издали Книгу Памяти
В Хабаровском крае избавили сельхозземлю от свалок
В Хабаровске торжественно открыли самый большой каток Дальнего Востока
Автомобилист в Хабаровске врезался в дорожное ограждение
В Хабаровском крае посетитель аптеки забрал деньги из кассы, пока провизор искала лекарства
В Кировском районе Хабаровска появился штаб «Юнармии»
Погода в Хабаровске на 2 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
В ЕАО отложили суд над чиновником, позволившим навредить заказнику
Краснодарец обворовал дом хабаровчанина, в котором жил и работал
В Хабаровском крае собираются взять у правительства России деньги на медицину
Хабаровчане в «Щедрый вторник» соберут теплые вещи для бездомных
Застройщик в Хабаровске не пристойно рекламировал свои большие квартиры
В Хабаровском крае во время пожара в многоэтажке погибла пожилая женщина
В Хабаровском крае прошли учения среди подразделений антитеррора
Погода в Хабаровске на 1 декабря 2019 года: днем до -7, небольшой снег