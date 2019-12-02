СЕГОДНЯ 05:11 2019-12-02T06:41:55+03:00

В Комсомольске выразили соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Комсомольске -на- Амуре выразили соболезнование родным и близким, погибшим при крушении автобуса. Пострадавшим в городе Юности желают скорейшего выздоровления. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что автобус 1 декабря пробил ограждения моста и сорвался на лед реки Куэнга. В салоне на момент аварии находилось 43 пассажира. Сообщается, что 19 человек погибли, еще девять пострадали.

Пока идут разбирательства по данному инциденту. На сегодняшней день в качестве основной версии случившегося озвучили следующее – во время движения у автобуса лопнуло колесо. Известно, что за рулем находился довольно опытный водитель. Его друзья и коллеги не согласны с тем, что авария могла случиться из-за технической неисправности автобуса или тем более из-за ошибки водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU