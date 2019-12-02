В Хабаровске многоквартирник спасли от взрыва газа

СЕГОДНЯ 07:23 2019-12-02T07:23:37+03:00

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В Хабаровске удалось предотвратить взрыв газа в одном из многоквартирников. По предварительной информации, жильцы дома №97 на Краснореченской почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. Сообщение поступило на пульт аварийно-диспетчерской службы 28 ноября в 17:23.

- Прибывшие на место происшествия специалисты выявили квартиру, рядом с которой была наибольшая концентрация сжиженного углеводородного газа. Попасть внутрь газовики смогли не сразу. Хозяева спали, достучаться до них оказалось очень сложно, - рассказали в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Зайти внутрь через какое-то время получилось. В комнате и на кухне специалисты газовой службы увидели выбитые стекла. Рядом с плитой на кухонном полу лежал шток правой ближней горелки - деталь, соединяющая вентиль на плите с внутренним механизмом подачи газа. Кран на внутриквартирном газопроводе был закрыт не до конца.

Оказалось, что накануне в кухне случился хлопок газовоздушной смеси. При этом хозяева помещения не стали обращаться в аварийную службу и даже сами попытались перекрыть газ. Потом они легли спать, не обращая внимания на сильный запах газа в помещении. Пропан продолжал скапливаться в помещении и только благодаря бдительности соседей удалось предотвратить трагедию. В квартире виновников происшествия отключили газовую плиту и установили заглушку на газопровод. Им вернут газоснабжение того, как они пройдут инструктаж по технике безопасного обращения с газом в быту и оплатят услуги по отключению-подключению внутриквартирного газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU