Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкальском крае

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-02T10:54:58+03:00

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Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье. Происшествие случилось в Сретенском районе края на реке Куэнга в минувшее воскресенье 1 декабря. Автобус с пассажирами рухнул с моста. В салоне находились 43 пассажира. Из них 19 погибли. По данным ГИБДД, предположительно авария произошла после того, как у автобуса лопнуло переднее колесо.

- От лица жителей Хабаровского края, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае. Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. Искренне желаем всем, кто пострадал в этой страшной аварии, скорейшего выздоровления, - сказал Сергей Фургал в своем обращении к главе Забайкальского края Александру Осипову.

Также соболезнования родным и близким погибших выразили в Комсомольске-на-Амуре.

На сегодняшний день по факту аварии уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

ИСТОЧНИК KP.RU