В Хабаровске осудят любителей брать деньги с чужих счетов

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-02T08:26:32+03:00

По версии следствия, злоумышленники похитили больше миллиона рублей и хотели прикарманить еще почти три миллиона

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В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела о хищении больше миллиона 320 тысяч рублей со счета горожанина. Заявитель обратился в полицию и рассказал об исчезнувших с его счета деньгах. В подтверждение его слов вскоре поступило сообщение из банка о попытке хищения со счета клиента крупной суммы денег. Речь идет о деньгах в размере больше двух миллионов 680 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, по подозрению в совершении преступлений сотрудники полиции задержали троих хабаровчан. В ходе следствия установили, что обвиняемые располагали информацией о владельцах банковских счетов и суммах.

Злоумышленники находили горожан, которые за оплату могли снять деньги с чужих счетов. В банк предоставляли подложные документы с правом распоряжения банковским счетом владельца. В общей сложности им удалось забрать больше одного миллиона 320 тысяч рублей. Потом подсудимые дважды пытались похитить больше двух миллионов 680 тысяч рублей с чужого счета.

Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество», возбужденного в отношении подозреваемых, закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении. Один из фигурантов до заседания будет находиться на свободе под подпиской о невыезде, второй - под стражей, третий – под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU